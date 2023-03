Ospedale di Barcellona a mezzo servizio per attacco hacker

MADRID - L'Ospedale Clinico di Barcellona, uno dei principali della città catalana, è a mezzo servizio da ieri a causa di un attacco hacker che ha messo fuori uso parte del suo sistema informatico: è quanto reso noto dalle autorità locali. L'attacco subito è di tipo 'ransomware', ovvero un virus in grado di sequestrare informazioni e di liberarle solo a seguito del pagamento di un riscatto.



Mentre i responsabili informatici della struttura sono al lavoro per cercare di ripristinare la normalità, operazioni chirurgiche non urgenti, appuntamenti per radioterapia e visite di altro tipo sono state posticipate o deviate su altri ospedali, è stato reso oggi in una conferenza stampa ripresa da media locali.