Arabia Saudita: 5 mln di euro per la nuova copertura della Kaaba

BEIRUT - Più di 5 milioni di euro è costata all'Arabia Saudita la nuova copertura, in seta e fili d'oro, della Kaaba, l'edificio a forma di cubo che custodisce la Pietra nera venerata a Mecca, città santa dell'Islam e principale meta di pellegrinaggio per i musulmani di tutto il mondo. Lo riferiscono oggi i media sauditi, precisando che stamani sono stati completati i lavori per la sostituzione della vecchia kiswa ("copertura") con la nuova, senza che fosse interrotto il continuo afflusso di pellegrini nel recinto sacro della Mecca.



La nuova kiswa è costata 22 milioni di riyal sauditi, pari a quasi 5 milioni e mezzo di euro. Il tessuto è composto da circa 50 parti di stoffa, rigorosamente di pura seta e ornati con decorazioni con fili d'oro.