Algeria: ergastolo per capo del movimento separatista 'Mac' Condanna in contumacia per attività terroristica pro-Cabilia



precedente

successiva (ANSAmed) - ALGERI, 08 MAR - Il leader del movimento separatista per l'autonomia della regione algerina della Cabilia (Mac), Ferhat Mhenni, è stato condannato in contumacia all'ergastolo con mandato di arresto internazionale. Lo riferisce l'agenzia di stampa ufficiale algerina (Aps).



Mhenni è accusato "di minare l'unità del territorio nazionale, la sicurezza dello Stato, l'unità nazionale e la stabilità delle istituzioni, nonché di aver creato e diretto un gruppo organizzato il cui scopo è compiere atti terroristici".



La corte di Dar El Beida, nella periferia est di Algeri, nello stesso processo ha inflitto la medesima condanna ad altri quattro imputati (Farfouh Hanafi, Marzouq Abderrahmen, Kadi Slimane e Lourghioui Jughurta) e il carcere dai due ai sei anni ad altrettante persone, mentre un accusato è stato assolto.



Il Movimento per l'autodeterminazione della Cabilia (Mac) è stato fondato nel 2002 dallo stesso Mhenni e la maggior parte dei suoi leader si trova in Francia. L'organizzazione chiede l'indipendenza delle province abitate dai berberi a est di Algeri.



Nel 2010 il Mac aveva annunciato la formazione di un governo provvisorio per questa regione e l'Algeria lo aveva classificato nel maggio 2021 come "organizzazione terroristica". (ANSAmed).





© Copyright ANSA - Tutti i diritti riservati