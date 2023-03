Grecia, sciopero dei treni per l'ottavo giorno consecutivo Tragedia Tebi, manifestazione ad Atene. Stop traghetti

(ANSAmed) - ATENE, 08 MAR - Un imponente sciopero dei lavoratori del settore pubblico e privato è in corso per tutta la giornata in Grecia, mentre nella capitale e nelle principali città del Paese sono attese le manifestazioni degli studenti che chiedono giustizia e verità sulla tragedia ferroviaria di martedì scorso, nella valle di Tebi, che ha causato 57 vittime.



Non ci saranno trasporti tra la terraferma e le isole e i treni rimarranno fermi nelle stazioni per l'ottavo giorno consecutivo. Gli insegnanti delle scuole elementari, i medici e gli autisti di autobus e metropolitane parteciperanno con le loro organizzazioni allo protesta.



La dirigenza dei sindacati del settore pubblico (Adedy) ha proclamato lo sciopero con la richiesta di porre fine alla politica di privatizzazione del governo e di attribuire le vere responsabilità dell'incidente ferroviario di Tebi.



Attesa alle 11 ora locale la conferenza stampa del neo-ministro dei Trasporti Giorgos Gerapetritis in cui verranno annunciate nuove misure per migliorare il trasporto ferroviario.



Intanto, il direttore esecutivo dell'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (Era), Joseph Doppelbauer, e il direttore dei Trasporti terrestri della Direzione generale dei trasporti della Commissione europea, Kristian Schmidt, si recheranno oggi ad Atene per incontrare le autorità greche competenti e discutere del supporto tecnico per la modernizzazione e il miglioramento della sicurezza delle ferrovie greche, dopo il disastro. (ANSAmed).