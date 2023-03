Israele: cominciato 'Giorno di resistenza' contro governo

TEL AVIV - Sono cominciate le proteste del 'Giorno nazionale di Resistenza in terra, aria e mare' indetto dalle organizzazioni contrarie alla riforma giudiziaria del governo di destra di Benyamin Netanyahu. I media hanno segnalato già i primi blocchi stradali attorno all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv da dove, verso le 14:00 (ora locale), Netanyahu volerà a Roma per la visita di Stato e l'incontro - domani - con la premier Giorgia Meloni.



Netanyahu proprio per evitare i blocchi ha raggiunto l'aeroporto di Ben Gurion da Gerusalemme in elicottero. Il premier a Gerusalemme - secondo i media - si è imbarcato su un elicottero della polizia e non su quello dell'esercito che da alcune ore lo attendeva vicino all'ospedale Hadassah, dove si erano raccolte colonne di dimostranti. Prima di volare a Roma il premier vedrà il ministro della Difesa Usa Lloyd Austin dentro lo scalo per evitare le proteste. Intanto si segnalano blocchi stradali anche a Tel Aviv, dove i manifestati si sono riuniti a centinaia in pieno centro. Bloccato, per alcune ore, anche l'ingresso del porto di Haifa.