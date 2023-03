Migranti: naufragio in Tunisia, 14 corpi recuperati Portate in salvo 54 persone, venivano da Africa sub sahariana



precedente

successiva Correlati Associate Migranti: documento 7 Paesi, sistema asilo va migliorato TUNISI - La Guardia costiera tunisina ha recuperato la notte scorsa i corpi di 14 vittime del naufragio di un'imbarcazione avvenuto al largo di Louata, nel governatorato di Sfax. Lo ha reso noto il portavoce della Guardia nazionale su Facebook precisando che l'operazione di soccorso ha consentito di salvare 54 persone, tutte originarie di vari Paesi dell'Africa sub sahariana, che si trovavano a bordo della barca affondata.

© Copyright ANSA - Tutti i diritti riservati