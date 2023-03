Quasi 55 mila i morti per il terremoto in Turchia e Siria Oltre 6.000 erano cittadini stranieri

(ANSAmed) - ISTANBUL, 10 MAR - Sono almeno 47.932 le persone che hanno perso la vita in Turchia per il terremoto che ha colpito il 6 febbraio il sudest anatolico e il nord della Siria.



Lo ha detto il ministro dell'Interno turco Suleyman Soylu, come riporta la tv di Stato Trt, facendo sapere che 6.265 delle vittime erano cittadini stranieri. Secondo stime di ong, i morti nelle regioni della Siria settentrionale a causa del sisma sono 7.250, dato che porta il bilancio complessivo delle vittime tra i due Paesi a oltre 55mila persone. (ANSAmed).