Progetto Mediterranea, al via le attività culturali Partita nuova spedizione, domenica dialogo Biacchessi-Perotti

(ANSAmed) - PORTOFERRAIO, 07 MAG - Domenica 9 maggio alle 11:30, il giornalista e scrittore Daniele Biacchessi salirà a bordo di Mediterranea, ormeggiata alla banchina Cosimo de' Medici a Portoferraio per un incontro con lo scrittore e marinaio Simone Perotti nell'ambito del programma culturale di Progetto Mediterranea, spedizione nautica, culturale, scientifica e sociale, della quale Perotti è co-fondatore e che conduce insieme a un gruppo di appassionati di mare e di Mediterraneo, tra i quali il navigatore Filippo Mennuni.



L'incontro sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook di Progetto Mediterranea (www.facebook.com/progettomediterranea) e sarà possibile partecipare interagendo direttamente con i due interlocutori mediante i commenti inviati on line.



Progetto Mediterranea ha dunque lanciato la nuova spedizione 2021-2023, dopo aver concluso la prima fase del progetto a Genova, nel 2019, e aver svolto un intenso programma culturale di incontri con oltre 70 tra intellettuali, scrittori, artisti e giornalisti dell'area mediterranea, tra i quali David Grossman, Abraham Yehoshua, Buket Uzuner, Pietro Bartolo, e molti altri.



Il piano di viaggio della nuova spedizione prevede una rotta che si snoderà per i prossimi 3 anni tra le grandi isole e gli arcipelaghi italiani (2021), quindi la costa balcanica (2022) ed infine tra le isole greche del mar Egeo (2023). All'inizio di questa settimana, Mediterranea ha lasciato il porto Mirabello di La Spezia per fare rotta sull'isola d'Elba, da dove nei prossimi mesi proseguirà per le isole di Corsica e Sardegna per dirigere poi, dopo l'estate, verso le isole Egadi e la costa nord della Sicilia.



Daniele Biacchessi è giornalista e scrittore. Direttore editoriale di Giornale Radio, Direttore di Radio On, web radio culturale e di tendenze. Già caporedattore per "Radio24"-"Il Sole 24 Ore" dal 1999 al 2018, e collaboratore al 2020. Dal 1976 lavora per numerose testate radiofoniche e a stampa e ha ricevuto numerosi premi giornalistici, tra i quali il prestigioso Premio Speciale Unesco nel 2011. E' autore di numerosi libri, molti d'inchiesta sulla mafia e sul terrorismo, prefazioni e interventi pubblicati dai più importanti editori italiani Simone Perotti, scrittore e marinaio, ha pubblicato diciassette libri fra romanzi e saggi, ha scritto e condotto un programma televisivo per RAI 5, "Un'altra vita", e ideato Progetto Mediterranea, spedizione culturale e scientifica a vela per tutto il Mediterraneo trasformatasi, come racconta in "Rapsodia Mediterranea" (Mondadori, 2019), "in una grande avventura umana e filosofica". Collabora con giornali e riviste, è un blogger del "Fatto Quotidiano" e ha raccolto un'ampia community intorno ai siti simoneperotti.com e progettomediterranea.com. (ANSAmed).