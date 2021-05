Oscar dell'opera al Teatro Real di Madrid, la Spagna esulta

MADRID - Il mondo della cultura spagnolo festeggia il premio concesso al Teatro Reale di Madrid come miglior compagnia d'opera del mondo nell'edizione 2021 degli International Opera Awards, gli oscar della lirica.



"Emozione allo stato puro, grazie a tutti!", è il tweet comparso sul profilo ufficiale dello stesso teatro.



Arrivano riconoscimenti anche dalle istituzioni politiche del Paese. "La Spagna ha la miglior opera del mondo", ha twittato la Casa Reale Spagna, "complimenti a tutto il team del Teatro Reale". "Siamo molto orgogliosi", ha scritto da parte sua il ministro della Cultura José Luis Rodríguez Uribe, in un tweet ripubblicato anche dal premier Pedro Sánchez.



Celebrazioni anche sui media iberici: "Il Teatro Reale è nell'olimpo dell'opera", titola ad esempio il quotidiano El País.



Il Teatro Real ha riaperto le sue porte il 1 luglio 2020 dopo la pausa forzata per la pandemia e poi non ha più chiuso.



"Grazie a tutti coloro che ogni giorno, con determinazione, professionalità ed entusiasmo, riescono ad alzare il sipario", ha dichiarato dopo la vittoria Joan Matabosch, direttore artistico del teatro.