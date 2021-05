Amine Al Ghozzi ha vinto il Premio dell'Ue per la letteratura

TUNISI - Lo scrittore tunisino Amine Al Ghozzi, autore di "Zindali, la notte del 14 gennaio 2011", ha vinto il Premio dell'Unione europea per la letteratura (Eupl) per il 2021. Il romanzo premiato è il primo libro arabo e tunisino a prendere parte a questo prestigioso concorso, che premia i nascenti scrittori di narrativa dell'Unione Europea e non solo.



Il vincitore del 2021 per ogni Paese è stato selezionato da una giuria nazionale di esperti nei settori della letteratura, dell'editoria e della vendita di libri. La giuria tunisina si congratula con l'autore per questo romanzo che descrive "con tanto umanesimo e poesia diverse scene che si sono svolte per le strade di Sousse alla vigilia del 14 gennaio 2011".



Diciassette personaggi sono al centro dell'opera. "Un romanzo senza eroi, che è come una rivoluzione senza leader", ha detto la presidente della giuria Raja Ben Slama, professoressa all'Università di Manouba, psicoanalista e direttrice della Biblioteca nazionale tunisina. "Il libro documenta i momenti salienti della rivoluzione tunisina e le settimane di proteste culminate con la caduta della dittatura sotto Ben Ali". Tra realtà e finzione, l'autore ripensa a quella notte che ha visto la costituzione di comitati di quartiere in una Tunisia confusa e in una situazione di generale precarietà. Il suo stile si muove tra umorismo e audacia attraverso una grammatica letteraria unica in cui opta per una fusione tra l'arabo letterario e il dialetto tunisino. Un romanzo che approfondisce i colpi di scena dell'animo umano e si addentra nella crisi esistenziale di un'intera popolazione.



Al Ghozzi è un professore di storia e geografia che vive in Francia e proprio lui ha scritto il testo della famosa canzone "Kelmti Horra", eseguita da Emel Mathlouthi nei giorni della rivoluzione.



Della giuria tunisina facevano parte, oltre a Ben Slama, Kamel Gaha, professore emerito di letteratura francese e membro del Beit-al-Hikma Academy, Jalel El-Gharbi, professore di letteratura all'Università di La Manouba, e Adam Fethi, scrittore e presidente del Pen Tunisia.



Con la partecipazione di 41 paesi al programma Europa creativa dell'Unione europea, il Premio celebra 41 nuovi talenti letterari in un ciclo di tre anni. Mettendo in luce la creatività e l'immensa e diversificata ricchezza della letteratura contemporanea europea nel campo della narrativa, il premio finanziato dal programma della Commissione europea Creative Europe, mira a far circolare maggiormente la letteratura contemporanea tra i paesi dell'Unione, per promuovere così la mobilità di idee e incoraggiare il dialogo interculturale. I 13 libri e rispettivi autori vincitori sono stati svelati durante una trasmissione video in rete.