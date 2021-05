Concorso DIMMI-Diari Migranti, termine prorogato al 31/5

ROMA - È stato prorogato al 31 maggio 2021 il termine per inviare le opere per la sesta edizione di DIMMI-Diari Multimediali Migranti, il concorso nazionale rivolto a persone di origine o provenienza straniera che vivono o hanno vissuto in Italia o nella Repubblica di San Marino.



Potranno partecipare al concorso le prime cento opere che arriveranno nella sede di una delle organizzazioni aderenti (lista sul sito https://www.dimmidistoriemigranti.it/concorso/), ma saranno ammessi solo racconti autobiografici inediti, presentati in forma scritta ma anche attraverso fotografie, immagini, e-mail, lettere e disegni, cartoline, video o musica.



I racconti potranno essere redatti in italiano o in lingua straniera; non dovranno essere concepiti necessariamente in forma di "diario", ovvero con una scansione temporale giornaliera, ma il requisito vincolante è che siano narrazioni di sé.



Il Comitato scientifico riterrà di particolare interesse i racconti che trattano della cultura di origine, dell'esperienza di migrazione e/o del vissuto dell'autore nel paese di arrivo o di transito.



Il progetto DIMMI - ricorda un comunicato - nasce con l'intento di riunire e custodire un patrimonio culturale che rischia di essere perduto, e contrastare gli stereotipi sulla migrazione attraverso la testimonianza di chi l'ha vissuta in prima persona.



I vincitori saranno annunciati nel mese di settembre 2021 in occasione del 37/o Premio Pieve Saverio Tutino, e le loro storie saranno raccolte in un volume pubblicato dall'editore Terre di mezzo entro l'anno successivo. Tutte le opere inviate - vincitrici e non - rimarranno custodite presso l'Archivio dei diari di Pieve Santo Stefano (AR), che ad oggi custodisce già oltre 400 racconti delle edizioni passate.



Queste testimonianze, sottolineano gli organizzatori, costituiscono una straordinaria fonte di informazioni e conoscenze per gli studiosi e per le future generazioni e - in quanto vivide espressioni di sé di persone di origine e provenienza straniera che raggiungono l'Europa - concorrono in modo determinante alla definizione di un comune patrimonio culturale basato sulla valorizzazione delle diversità.