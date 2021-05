Musei: a Parigi rinasce il Musée Carnavalet

PARIGI - Un potente simbolo di rinascita dopo 4 anni di lavori e un anno di pandemia. Il Musée Carnavalet, il piu' antico museo di Parigi, riaprirà il 28 maggio al pubblico, un appuntamento atteso da lungo tempo, dopo un immenso lavoro di ristrutturazione e rinnovo nel cuore della capitale di Francia. "Un progetto di rinnovamento titanico", ha detto la sindaca, Anne Hidalgo, inaugurando il museo che ripercorre la storia di Parigi, dalla Preistoria ai giorni nostri, ribattezzato "Musée Carnavalet-Histoire de Paris".



Il meraviglioso edificio situato nel cuore del Marais, uno dei quartieri piu' antichi di Parigi, nell'ombelico della capitale, cominciarono nel 2016. Il museo ha ritrovato ora il suo lustro di un tempo, completamente ripensato e rinnovato, per un finanziamento totale di 58,3 milioni di euro. Dopo le polemiche dei mesi scorsi, la direzione del Museo ha inoltre fatto notare che lungo il percorso espositivo i numeri romani sono stati conservati, almeno in parte, ad esempio per l'indicazione dei Re di Francia come Luigi XIV. In nome del gemellaggio tra Parigi e Roma, i cittadini romani continuano a poter godere del privilegio di poter accedere gratis nel museo, come del resto in tutti i musei comunali di Parigi. Tra le città piu' belle e simboliche dell'Unione europea, Parigi e Roma sono legate da un gemellaggio sancito nel 1956 con il motto 'Solo Parigi è degna di Roma, solo Roma è degna di Parigi'.