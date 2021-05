The Phair, riparte da Torino la stagione delle fiere d'arte

(ANSAmed) - TORINO, 27 MAG - The Phair, la rassegna internazionale dedicata alla fotografia, in programma dal 18 al 20 giugno nel Padiglione Nervi di Torino Esposizioni, riapre la stagione delle fiere d'arte contemporanea con le opere di artisti noti, come Luigi Ghirri, Letizia Battaglia, Paolo Pellegrin, Marinella Senatore, Marcel Duchamp. Sotto le volte ardite dello spettacolare Padiglione 3 progettato da Pier Luigi Nervi, a Torino Esposizioni - già sede di appuntamenti di valore mondiale come il Salone Internazionale dell'Automobile e le Olimpiadi invernali del 2006 - saranno ospitate in un'area di 4.000 metri quadrati 40 importanti gallerie d'arte contemporanea italiane che lavorano nel nostro paese o all'estero. Vi sarà esposta la ricerca artistica di artisti come Walter Niedermayr, Alberto Garutti, Cesare Leonardi, Nils-Udo, Daniele de Lonti.



"The Phair - dice Roberto Casiraghi, ideatore con Paola Rampini della fiera - è un punto di ripartenza per un settore che ha molto sofferto. La manifestazione, dedicata non solo ai fotografi ma anche e soprattutto agli artisti che si esprimono utilizzando il mezzo fotografico, presenterà a un pubblico nazionale e internazionale la progettualità e la forza delle gallerie italiane". Intorno a The Phair Casiraghi e Rampini hanno fatto nascere, grazie al sostegno della Camera di Commercio, Torino Photo Days, una full immersion della Città nella fotografia. Dal 18 al 20 giugno tutte le iniziative legate all'immagine verranno messe in rete, anche fisicamente con un servizio navette. Sono coinvolti, oltre a The Phair, il Museo del Castello di Rivoli, Gam Galleria d'arte moderna, Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Camera, Fondazione Merz, Ogr, Paratissima, La Venaria Reale, Tag Torino Art Galleries, Fondazione Videoinsight.(ANSAmed).