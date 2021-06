Cinema: in Tunisia via alla quarta edizione di Documed Si svolgerà on line, con 25 docufilm di 12 Paesi diversi



(ANSAmed) - TUNISI, 03 GIU - Arriva alla quarta edizione Documed, Festival del cinema documentario mediterraneo in Tunisia, che quest'anno si svolgerà dal 6 al 20 giugno, con una selezione di 25 film e diversi incontri sul panorama documentaristico in Tunisia. L'iniziativa si terrà online a causa delle condizioni sanitarie ma sarà aperta a un pubblico più vasto poiché tutti i film saranno disponibili online gratuitamente e senza pubblicità in Tunisia e nel mondo al seguente link www.documedtunisie.com.



I documentari in programma provengono da 12 Paesi, Tunisia, Francia, Italia, Spagna, Germania, Austria, Argentina, Danimarca, Albania, Corea del Sud, Svizzera e Portogallo. Obiettivo di Documed è di mostrare al pubblico la notevole produzione cinematografica di documentari della regione mediterranea, ha affermato il fondatore e direttore del festival Fethi Saidi. (ANSAmed)

