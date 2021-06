Dialoghi del Farnese, domani 'Geopolitica del Mediterraneo'

ROMA - 'Geopolitica del Mediterraneo: il vicinato Sud al servizio di un nuovo equilibrio regionale' è il titolo dell'incontro organizzato dall'Ambasciata di Francia e dall'Institut Français in Italia, nell'ambito dei Dialoghi del Farnese, domani 8 giugno alle 18 e in diretta streaming in italiano (http://bit.ly/GeopoliticaIT), in francese (http://bit.ly/GéopolitiqueFR) e sul sito dell'agenzia ANSA (www.ansa.it).



"Il Mediterraneo è uno spazio condiviso e un bene comune particolarmente caro alla Francia e all'Italia, potenze mediterranee. Nel 2021 questo spazio continuerà ad essere attraversato da profonde fratture, di vario tipo: sanitarie, sociali, etnoreligiose, politiche, geopolitiche - spiega una nota dell'IF -. In questo complesso panorama, spiccano due temi che abbiamo scelto come argomenti di discussione per le due tavole rotonde: il conflitto israelo-palestinese da una parte, e il ruolo dell'Europa dall'altra".



Nel corso dell'incontro, introdotto dall'ambasciatore Christian Masset, Gilles Kepel, politologo e islamologo, e Giampiero Massolo, Presidente dell'Ispi, interverranno sul tema: 'Gli accordi di Abramo: rivoluzione copernicana o ricomposizione delle alleanze nel Vicino e Medio Oriente?'. Modera: Mathéo Malik, capo redattore di Le Grand Continent.



L'ambasciatore Pasquale Ferrara, direttore generale per gli Affari politici e di sicurezza della Farnesina, e Anne Gueguen, vice segretaria generale del Ministero degli Esteri francese discuteranno invece del 'Partenariato europeo: geopolitica di un nuovo vicinato Sud'. Modera: Laurence Figà-Talamanca, giornalista dell'ANSA.