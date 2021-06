A Lipari, il cinema all'aperto nei 'Racconti d'estate' Seconda edizione, per portare i film dove non c'è una sala

A Lipari torna "Racconti d'Estate", la rassegna estiva cinematografica all'aperto promossa dall'associazione Magazzino di Mutuo Soccorso - Eolie APS È la seconda edizione, quella che sarebbe dovuta essere nell'estate 2020 e che invece riparte nel 2021, organizzata dall'associazione Magazzino di Mutuo Soccorso - Eolie APS, in collaborazione con il Parco Archeologico delle Isole Eolie.



Quest'anno si terrà nel cortile della Chiesa dell'Addolorata all'interno delle mura del Castello di Lipari, dal 15 giugno al 13 luglio.



In cartellone 8 film di Mimmo Calopresti, Emma Dante, Gianni Amelio, Louis Malle, Franco Maresco, Nicholas Ray, Claudia Cipriani e Giorgio Diritti. Alcune delle opere saranno accompagnate dagli interventi in presenza di Claudio Fava, Roberto Alajmo e Sergio Barone. Chiuderà la rassegna il film "Pino, vita accidentale di un anarchico" di Claudia Cipriani che vedrà in platea anche la figlia di Giuseppe Pinelli, Claudia. Il disegnatore Mauro Biani ha omaggiato "Racconti d'Estate" di un suo disegno.



"Nulla come il cinema, da più di un secolo, ha contribuito a formare il nostro immaginario, e quindi il nostro pensiero - dicono i ragazzi del Magazzino di Mutuo Soccorso - ma nel 2020 e fino a poche settimane fa, dopo 125 anni dalla sua nascita, le sale cinematografiche sono state costrette a fermare le bobine a causa dell'emergenza sanitaria che stiamo vivendo. Per noi, figli di un'isola del sud Italia, il cinema è sempre stato a distanza, misurabile in almeno un'ora di traghetto per la terraferma (a Lipari non c'è un cinema, ndr). Nel 2019 abbiamo voluto restituire alla comunità il cinema in piazza, come si faceva una volta per ovviare alla mancanza della sala vera e propria, con il desiderio di farne un appuntamento ciclico. Da qui oggi, l'urgenza di rilanciare dopo il fermo forzato, con questa seconda edizione. Ne siamo molto orgogliosi".



Il programma della manifestazione è on line sulla pagina Facebook del Magazzino di Mutuo Soccorso.