Anna Lindh, circolo del libro online per scambio culturale

ROMA - L'organizzazione LärOlika, membro della rete svedese della Fondazione Anna Lindh, organizza il 13 giugno il Terzo incontro del circolo del libro, workshop online parte del programma di eventi della Maratona virtuale per il dialogo nell'EuroMed portata avanti dalla fondazione fino al 29 giugno.



"I workshop organizzati come presentazioni di libri e conversazioni di libri consentiranno ai partecipanti di condividere un libro e conoscere nuovi libri da altri partecipanti. Questi incontri sono altamente interattivi, in piccoli gruppi, e ogni incontro sarà un'opportunità per l'apprendimento interculturale e il networking", sottolinea Anna Lindh presentando l'iniziativa.



Il terzo incontro del circolo del libro "darà ai partecipanti l'opportunità di condividere un libro scritto nel loro paese d'origine. Dopo averlo condiviso in un piccolo gruppo, spiegato il breve riassunto e il motivo per cui è stato scelto questo libro, il partecipante ha l'opportunità di leggere la sua frase, citazione o paragrafo preferito", spiega l'organizzazione.



Il workshop, che si terrà domenica dalle ore 15 alle 16.30, è aperto ai partecipanti registrati, che potranno iscriversi al link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7JwI4iElSUfiLe3U9zOBu Tb5pEhWCFa4MuNyVm567rsWa1A/viewform