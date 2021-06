Anna Lindh, webinar su dialogo per società sostenibili Il 15 giugno il quinto Dialogo pubblico della Maratona Alf

(ANSAmed) - ROMA, 14 GIU - Il dialogo interculturale per le società sostenibili è il tema al centro del quinto Dialogo pubblico della Maratona virtuale per il dialogo nella regione EuroMed portata avanti dalla Fondazione Anna Lindh (Alf) fino al 29 giugno. L'incontro, dal titolo "From the Barcelona Declaration to the New Agenda for the Mediterranean: intercultural dialogue for sustainable societies" si terrà domani 15 giugno dalle ore 15 alle 17 sulla piattaforma Zoom.



"Nel febbraio 2021 la Commissione europea e l'Alto rappresentante hanno adottato una comunicazione congiunta che propone una nuova Agenda per il Mediterraneo ambiziosa e innovativa, volta a rilanciare e rafforzare il partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi partner del vicinato meridionale", ricorda Anna Lindh nella presentazione dell'evento. "L'Agenda mira a unire le forze nella lotta ai cambiamenti climatici e ad accelerare le transizioni verdi e digitali, a rinnovare l'impegno a valori condivisi, ad affrontare congiuntamente lo sfollamento forzato e la migrazione e a rafforzare l'unità dell'Ue, dei suoi Stati membri e del Sud paesi mediterranei nella promozione della pace e della sicurezza nella regione mediterranea".



In questo contesto, "la Fondazione Anna Lindh - la prima istituzione creata dai governi del Partenariato Euro-Mediterraneo con il mandato di riunire la società civile e i cittadini di tutto il Mediterraneo per costruire fiducia e migliorare il rispetto e la comprensione reciproci tra le culture - continuerà a svolgere un ruolo cruciale nella promozione del dialogo interculturale e nel progresso verso società più inclusive e sostenibili nella regione EuroMed".



Per registrarsi all'evento è possibile utilizzare il form al seguente link: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_f1hwZJpGQQ2R9ZwBqHxH VQ (ANSAmed).