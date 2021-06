Maratona Anna Lindh, workshop per comunicare oltre le parole

ROMA - Nel quadro delle iniziative della Maratona virtuale per il dialogo nell'EuroMed portata avanti dalla Fondazione Anna Lindh (Alf), con decine di eventi fino al 29 giugno, le organizzazioni Our Common Future (Lussemburgo) e Jabal An-Nar Youth Development Resources Center (Palestina) organizzano per il 19 giugno il secondo appuntamento dei workshop online "Beyond Words", incontri con l'obiettivo di "dare l'opportunità di sviluppare resilienza e forza mentale, scoprire nuovi modi di espressione e sperimentare la comunicazione interculturale oltre le parole", si legge in una presentazione dell'iniziativa.



La serie di workshop online "Beyond Words" è "un viaggio attraverso la consapevolezza, la musica e l'espressione corporea, il teatro di improvvisazione e lo scambio interculturale. Sebbene la partecipazione a tutte e quattro le sessioni sia l'ideale, i partecipanti possono anche partecipare a singole sessioni", sottolinea la presentazione.



Il secondo workshop sarà dedicato a musica ed espressione corporea, e si terrà domani dalle ore 15:30 alle 17:00 con la guida di Avanaz Hassani. Per partecipare, è possibile registrarsi al link https://creatorapp.zohopublic.com/europeforcitizens/anna-lindh/f orm-perma/ALF_Beyond_Words/6MHVY5peCNJHneFQCzV9u27A6vJCkQrX0PBSA t1dO8tOGmG31P7GJC4M6UUfYnwCvRB9YOV5RqKuvPY9V7SNxG0CB3T7rjrrDFWm (ANSAmed).