Opera di Contini in Residenza Ambasciata Italia in Israele Nella Collezione di Arte Moderna e Contemporanea

(ANSAmed) - TEL AVIV, 23 GIU - Un'opera di Leo Contini è andata ad arricchire la Collezione di Arte moderna e Contemporanea voluta dall'Ambasciatore d'Italia in Israele Gianluigi Benedetti per presentare "l'Italia attraverso l'arte agli ospiti della Residenza". Lo fa sapere la stessa Ambasciata spiegando che si tratta di 'Op.16#7' del 1989 che i figli di Contini hanno voluto aggiungere alla Collezione ospitata nella Residenza e curata da Ermanno Tedeschi.



Il quadro - ha sottolineato l'Ambasciata - "descrive un ambiente intimo, quello dello studio di un artista. Una mano con tre pennelli è al centro della composizione, in cui compare anche un panno celeste, che pare essere stato messo in posa per evidenziare i panneggi chiaroscurali. Soggetto che dipinge ed oggetto dipinto si sovrappongono in un gioco intellettuale tipico dell'artista, in cui emerge la sua inesausta passione per la figura umana e per i dettagli anatomici", spesso ispirata agli artisti del Rinascimento.



Contini, ingegnere nucleare, è morto l'anno scorso ed è stato un artista di origini italiane, residente in Israele da molti anni. Ha esposto le sue opere - ha ricordato l'Ambasciata - in mostre personali e collettive in tutto il mondo, a Tel Aviv, San Paolo, Ferrara, Milano, Parigi. Artista poliedrico è stato anche un innovatore dell'oggettistica ebraica: nella serie 'judaica' ha progettato "nuove e geniali forme per oggetti rituali ebraici" e nelle sue 'anasculture' ha indagato i limiti della percezione.(ANSAmed). (ANSA).