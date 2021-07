Arte immersiva a Dubai in nuovo museo 'Infinity of lights'

(ANSAmed) - NAPOLI, 1 LUG - Un nuovo grande spazio per l'arte apre oggi a Dubai: si tratta di 'Infinity of Lights', uno spazio nel Dubai Mall che sarà la più grande galleria d'arte digitale del Paese e che nasce da una collaborazione tra InfinityArt e Culturespaces Digital.



Lo spazio espositivo sarà di 2700 metri quadrati e porterà alla vita opere d'arte attraverso 130 proiettori, 58 altoparlanti e un'incredibile congegno da 3.000 immagini ad alta definizione. Il nuovo spazio, spiega la rivista 'What's on' contribuirà a fare di Dubai un profilo di città del futuro, con le sue piattaforme digitali e a guida tecnologica. Nello spazio espositivo ci saranno i lavoro di Vincent Van Gogh, la proiezione del "Dreamed Japan", l'arte decorativa nipponica, su una superficie di proiezione in totale di 3.300 metri quadrati, compresi mura e pavimenti. Il lavoro dell'arte verrà quindi completamente alla luce attraverso le grandi proiezioni, alte oltre sette metri e che mettono in risalto i colori, i suoni, i movimenti e il ritmo. I visitatori potranno infatti camminare nelle proiezioni digitali, godendo di un'esperienza del tutto immersiva. "Siamo felici - spiega Luc Archambeaud, capo della sezione di sviluppo degli affari della Culturespaces - di portare questa impressionante modo di mostrare l'arte in maniera immersiva. Per la prima volta i residenti di questa regione del mondo e i turisti avranno l'opportunità di fare un viaggio multi-sensoriale, vedendo l'arte prendere vita intorno a loro".



(ANSAmed).