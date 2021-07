Cinema: scelti finalisti premio Ifad/Copeam a Sicilymovie Cambiamento climatico e salute ecosistema i temi principali

(ANSAmed) - NAPOLI, 12 LUG - Cambiamento climatico e salute dell'ecosistema saranno i temi principali sul grande schermo questa estate in Sicilia, dove oggi sono stati annunciati i tre finalisti del premio "IFAD/COPEAM Award" al Sicilymovie - Festival del cinema di Agrigento, che si svolgerà dal 22 al 25 luglio nella Valle dei Templi di Agrigento. Nella rassegna saranno proiettati cortometraggi, documentari, videoclip e corti di animazione di ogni genere.



Le opere finaliste sono: "Wrapped in Plastic" di Rocco Muraro, un cortometraggio sui rifiuti di plastica generati dall'agricoltura intensiva nel sud della Spagna; "Beyond the Glaciers" di David Rodriguez Muñoz, un cortometraggio girato in Kazakistan, che analizza l'impatto del cambiamento climatico e dell'attività antropica sulle comunità di pescatori del lago di Aral; "Los ojos de la Tierra", un film di Marcos Altuve che evidenzia come le tartarughe marine siano indicatori di un ecosistema sano in Marocco.



Il premio è stato istituito dal Fondo Internazionale delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Agricolo (IFAD) insieme all'Associazione che riunisce le radiotelevisioni pubbliche del bacino del Mediterraneo (COPEAM), con l'obiettivo di premiare il miglior corto/documentario sulla sicurezza alimentare e le sfide che affrontano le comunità rurali nell'area del Mediterraneo e nelle regioni del Vicino Oriente, Nordafrica, Europa e Asia centrale.(ANSAmed).