Ue lancia concorso per idee dei giovani sul Mediterraneo

NAPOLI - Si chiama "Youth4Ocean" ed è dedicato al Mediterraneo, convocando le idee dei giovani per la consapevolezza della protezione del Mediterraneo e la formazione per usare in modo sostenibile le risorse marine. L'iniziativa è lanciata dal Maritime Forum dell'Unione europea che sta organizzando per il 24 e 25 settembre, nelle località delle coste del Mediterraneo, un evento dedicato al Mediterraneo e ha aperto le porte ai giovani dai 16 ai 30 anni per farli diventare degli "Young Ocean Advocate", dei giovani avvocati del mare.



L'iniziativa è supportata dalla Direzione generale per gli affari marittimi e la pesca della Commissione europea e chiede ai giovani di presentare progetti relativi al cibo dal mare, al clima, alla salute dei mari o a come usare in maniera sostenibile le risorse marine, ma anche a come usare una delle sette arti (architettura, scultura, pittura, letteratura, musica, danza e cinema-teatro) per suscitare emozioni legate al mare e incoraggiare le persone a preservare la bellezza del Mediterraneo.



L'evento si svolgerà attraverso attività virtuali e in presenza, con le attività giovanili organizzate in particolare a Malta. I progetti dei giovani selezionati saranno promossi nel corso della manifestazione e avranno anche una guida dalle autorità europee per portarle avanti in concreto. Un progetto per ogni Paese sarà poi fisicamente invitato a Malta per presentare l'attività ideata ai professionisti di tutta Europa e lavoreranno insieme agli altri giovani per creare un manifesto che verrà lanciato a fine iniziativa dal titolo "Making the Med Blue". I progetti dovranno essere presentati entro il 27 agosto (su https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/en/node/6343) e dovranno essere dedicati in particolare a: educazione sul mare, conservazione, ricerca, arti visive, economia blue, pesca e acquacoltura, trasporti marittimi, turismo costiero, sport. O anche progetti che propongano soluzioni per promuovere lo sviluppo sostenibile, coinvolgere la società sul tema, introdurre comportamenti virtuosi.