Egitto,onorificenza italiana per ricercatore e guida turismo A Francis Amin la Stella d'Italia per rafforzamento relazioni

(ANSAmed) - IL CAIRO, 19 LUG - A un ricercatore egiziano e guida turistica, Francis Amin, è stato conferita l'onorificenza dell'Ordine della Stella d'Italia dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella "per il suo ruolo nel rafforzare le relazioni italo-egiziane nel corso dell'anno". Lo hanno segnalato di recente media locali come il sito Sada El Balad precisando che la consegna della medaglia è avvenuta al Cairo la settimana scorsa.



Di Amin è stato sottolineato il suo contributo al rafforzamento delle relazioni culturali tra i due Paesi in particolare a Luxor, dove ha lavorato come guida turistica con perfetto italiano.



Lo studioso ha anche insegnato la lingua italiana in alcune università dell'Alto Egitto e organizzato eventi come gli Italian Luxor Days. Amin ha anche allestito decine di mostre culturali e tenuto molte conferenze sia in Egitto che in Italia.



Nel ricevere l'onorificenza, il ricercatore e noto collezionista di foto d'epoca ha ricordato che le relazioni culturali tra Egitto e Italia risalgono a prima del 500 a.C. e ha osservato come la visita dell'imperatore Adriano a Tebe sia stato l'inizio di quello che poi è divenuto il "turismo culturale".



(ANSAmed). (ANSA).