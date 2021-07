MedFilm Festival, al via la II edizione di Works in Progress

ROMA - Il MedFilm Festival annuncia la seconda edizione del bando dedicato ai MedFilm Works in Progress, che quest'anno apre anche ai Paesi della sponda nord del Mediterraneo e incrementa il premio a 10.000 euro. I MedFilm WIPS sono realizzati con il supporto della DG Cinema e di Regione Lazio, in collaborazione con l'OIM - Organizzazione Internazionale delle Migrazioni.



La conferma del Concorso MedFilm Works in Progress e dei MedFilm Talents estende il raggio d'azione del MedFilm Festival, che supera il racconto del presente e guarda al futuro attraverso il supporto concreto alla creazione cinematografica in tutte le sue fasi realizzative: dalla pre-produzione e lo sviluppo di opere dei giovani autori provenienti dalle scuole di cinema con il Progetto Methexis, fino alla post-produzione con i MedFilm Works in Progress. In tal senso, il MedFilm Festival ambisce a diventare la principale piattaforma professionale italiana dedicata ai Paesi dell'area mediterranea. Il workshop MedFilm WIPS 2021, in programma dall'8 al 10 novembre, è dedicato a lungometraggi di finzione e documentari creativi in fase di post-produzione provenienti da Italia, Spagna, Francia, Monaco, Slovenia, Croazia, Bosnia e Herzegovina, Montenegro, Albania, Grecia, Cipro, Malta, Turchia, Siria, Libano, Palestina, Egitto, Libia, Tunisia, Algeria, Marocco, Iraq e Giordania.



La giuria composta da tre esperti, nei giorni 8 e 9 novembre, sarà chiamata ad analizzare le sei opere finaliste dialogando con i registi e i produttori che gareggiano per il premio. Alla fine dei lavori, la giuria assegnerà il premio MedFilm WIPS 2021 al miglior film (10.000 euro). Altri premi verranno annunciati nei prossimi mesi.



Infine, nell'ambito di una specifica sessione di incontri individuali che si terrà il 10 novembre, i registi e produttori delle sei opere finaliste dei MedFilm WIPS 2021 potranno incontrare i professionisti del settore dalle due sponde del Mediterraneo ospiti del festival. A causa del persistere della crisi sanitaria in alcuni Paesi dell'area mediterranea, le attività si terranno online.



Regolamento e modulo di iscrizione sono al sito: www.medfilmfestival.org. La data ultima per l'iscrizione delle opere è il 6 settembre 2021.