Spagna: la cattedrale di Burgos compie 800 anni

MADRID - La città spagnola di Burgos celebra gli 800 anni dall'inizio della costruzione della propria cattedrale, considerata dal 1984 patrimonio dell'umanità Unesco, un gioiello gotico visitato ogni anno da centinaia di migliaia di turisti. Secondo le ricostruzioni storiche, la prima pietra della cattedrale venne infatti poggiata il 20 luglio 1221 dal re di Castiglia Fernando III e dal vescovo Maurizio. Il tempio venne poi consacrato nel 1260.



La giornata odierna è caratterizzata da distinti atti ufficiali e attività celebrative — contraddistinte da rigide misure anti-covid — di questo storico anniversario, alcune delle quali trasmesse anche dalle televisioni.

Negli ultimi mesi, la cattedrale è stata anche oggetto di polemiche per l'intenzione dell'arcidiocesi di Burgos di sostituire le attuali porte in legno con delle nuove porte in bronzo, opera dell'architetto Antonio López: il progetto, il cui costo ammonta a 1,2 milioni di euro, è però contestato da una parte della cittadinanza, che lo considera troppo caro.