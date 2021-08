Torna ConTATTItere, Festival latino di teatro di figura A Roma la seconda edizione, dal 23 agosto al 2 settembre

(ANSAmed) - ROMA, 06 AGO - Torna dal 23 agosto al 2 settembre la seconda edizione di "ConTATTItere - Festival Latino di Teatro di Figura", che ha visto il suo esordio nel 2020, anno segnato dall'emergenza sanitaria con forti ripercussioni sul settore creativo e culturale e sul piano sociale.



La manifestazione, come il neologismo del titolo suggerisce, è un festival internazionale di teatro di figura Latino (da cui "Titere") volto a promuovere e far conoscere i linguaggi di questa forma teatrale, e, al contempo, un contenitore di attività ludico/culturali per bambini e famiglie con il fine di stimolare l'aggregazione sociale, il dialogo intergenerazionale e la crescita culturale (da cui conTATTO).



Il Festival animerà il parco del Pineto Sacchetti e le biblioteche "Casa del Parco" e "Franco Basaglia", grazie alla collaborazione con le Biblioteche di Roma, ed accompagnerà gli spettatori in un viaggio alla scoperta dell'universo del teatro di figura, attraverso i mille volti e le diverse tecniche utilizzate dagli artisti: burattini, marionette, pupazzi, ombre, oggetti. Il programma completo è consultabile su https://www.bibliotechediroma.it/opac/news/contattitere-festival -latino-di-teatro-di-figura/28506 L'edizione 2021 si avvale della collaborazione del Liceo Artistico Statale "Via di Ripetta" e dell'Istituto Cine-TV Roberto Rossellini, con il coinvolgimento diretto degli studenti e dei docenti. L'iniziativa è organizzata dall'Associazione Culturale Cantieri dello Spettacolo, attiva da quasi trent'anni sul territorio con la realizzazione di progetti di ricerca e promozione del Teatro di figura del Teatro La Casetta, grazie ad un consolidato rapporto con le scuole e con gli abitanti del XIV Municipio e di quelli limitrofi. Il progetto, promosso da Roma Culture, è vincitore dell'Avviso pubblico Estate Romana 2020-2021-2022 curato dal Dipartimento Attività Culturali ed è realizzato in collaborazione con SIAE. (ANSAmed).