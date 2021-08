A Firenze anteprima della mostra multisensoriale 'Inside Dalì'

FIRENZE - Anteprima alla Cattedrale dell'Immagine di Firenze per 'Inside Dalí', un'esperienza multisensoriale che porta il visitatore in un viaggio nell'universo onirico di Salvador Dalí, uno dei maggior pittori del XX secolo e icona del surrealismo. La creazione multimediale, spiega una nota, sarà visibile dal 16 settembre e fino al 16 gennaio 2022.



Nel cuore della mostra si trova uno spazio multimediale a 360 gradi in cui il visitatore è trasportato dentro il mondo dell'artista in una completa immersione di oltre 35 minuti. Lo spazio immersivo è preceduto, ad arricchire la natura dell'evento, da un'area museale, in cui il pubblico potrà confrontarsi con il multiforme ingegno di Dalí, venendo a contatto con le produzioni forse meno conosciute del maestro surrealista: i dischi da lui prodotti, i suoi libri, una campagna pubblicitaria per le ferrovie francesi, si aggiungono così al ciclo delle 100 xilografie tirate a partire dagli acquerelli disegnati dal pittore catalano per la Divina Commedia.