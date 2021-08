Fellini Museum, boom di visitatori per i 4 giorni inaugurali

(ANSAmed) - RIMINI, 23 AGO - Quattro giorni inaugurali con il pieno di visitatori per il Fellini Museum, che ha aperto i battenti giovedì nel cuore di Rimini. Tutti in coda per entrare nelle 16 sale del museo Fellini a Castel Sismondo e per visitare la mostra dedicata al mondo di Tonino Guerra nell'ala di Isotta o per immergersi nel 'work in progress' fra i tre piani del Palazzo del Fulgor: più di 2500 persone hanno passeggiato tra le stanze del castello e all'interno del Fulgor. Oltre 2.000 persone per ogni replica, circa 4mila al giorno da giovedì a domenica, si sono susseguite fra piazza Malatesta e il Teatro Galli per assistere alla performance realizzata da Monica Maimone e Valerio Festi, fra danzatori volanti, proiezioni, acqua che si fa schermo per accompagnare alla scoperta di questo nuovo spazio espositivo diffuso. Pubblico numeroso anche per le aperture dell'ottocentesco Teatro Galli e del Part, Palazzi dell'Arte Rimini, nuovo spazio espositivo allestito nei Palazzi dell'Arengo e del Podestà che ospita la raccolta d'arte contemporanea della Fondazione San Patrignano e che, nei quattro giorni inaugurali, è stato visitato da circa 1.500 persone al giorno. Questa settimana il Fellini Museum è aperto dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 24. (ANSAmed).