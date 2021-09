A Parigi l'omaggio nazionale a Jean-Paul Belmondo

PARIGI - La Francia renderà oggi un omaggio nazionale a Jean-Paul Belmondo, il mostro sacro del cinema scomparso lunedì, all'età di 88 anni, nella sua casa di Parigi. La cerimonia, che si vuole solenne e popolare allo stesso tempo, inizierà alle 16:30 nel cortile degli Invalides, nel cuore di Parigi, con un elogio funebre pronunciato dal presidente della Repubblica, Emmanuel Macron. Presenti la famiglia dell'attore, riuniti intorno al feretro del 'patriarca', responsabili politici, sportivi e ammiratori.

Circa mille persone potranno assistere all'omaggio, dietro presentazione del pass sanitario. Per chi non potrà entrare, schermi giganti saranno sistemati all'esterno ma la cerimonia verrà anche trasmessa in tv. I funerali di Belmondo sono invece previsti per domani mattina, alle 11, nella chiesa di Saint-Germain-des-Près, nell'intimità della sua famiglia e degli amici più cari.