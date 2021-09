Al via il Festival del cinema italiano di Malaga Previste proiezioni di diversi lungometraggi e cortometraggi

(ANSAmed) - MADRID, 17 SET - Si inaugura oggi in Spagna la quarta edizione del Festival di Cinema Italiano (Fci) di Malaga.



L'offerta della rassegna prevede proiezioni di diversi film e cortometraggi e attività parallele, come un workshop di tre giorni su temi legati alla pratica cinematografica. In programma anche un incontro con la sceneggiatrice Marina Parés, Premio Goya 2020. L'evento è patrocinato dall'Ambasciata d'Italia e organizzato dal Consolato onorario di Malaga, l'Università di Malaga e la Società Dante Alighieri.



"La cultura, che non soffre il contagio dei virus, è bensì uno strumento che aiuta a superare periodi difficili, come quello della pandemia, e contribuisce, nel caso specifico, a sviluppare concretamente le relazioni italo-spagnole", ha affermato l'ambasciatore italiano in Spagna, Riccardo Guariglia, in un video messaggio registrato in occasione dell'apertura del festival. Per "conciliare cultura e sicurezza", le proiezioni avverranno in presenza e in modalità virtuale, si legge in una nota. Il tema proposto per questa edizione è la famiglia, in omaggio al cineasta Ettore Scola, regista del film "La famiglia" (1987), che verrà proiettato durante la rassegna. (ANSAmed).