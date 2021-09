Cinema:un solo vincitore del bando cosviluppo Italia-Tunisia "La guerra delle onde" di Schiavi, Bilotta e Gutter

(ANSAmed) - ROMA, 20 SET - La Direzione generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura ha pubblicato la graduatoria dei progetti di cosviluppo che accedono ai contributi del Fondo bilaterale per lo sviluppo di opere cinematografiche in coproduzione tra l'Italia e la Tunisia. Ad aggiudicarsi i 30 mila euro un unico progetto: "La guerra delle onde" di Federico Schiavi, Stella Bilotta e Coline Gutter.



Esclusi i progetti "Il rap tunisino, storia di un successo" di Youssri Manoubri, e "Raqmar" di Aurelio Grimaldi.



Il Fondo bilaterale per lo sviluppo di opere cinematografiche in coproduzione tra Italia e Tunisia è un fondo bilaterale di sostegno allo sviluppo, destinato ad incoraggiare le coproduzioni artistiche italo-tunisine di opere cinematografiche di lungometraggio ed è nato dall'accordo, firmato l'11 maggio 2018, tra il direttore generale Cinema del Ministero per i beni e le attività culturali (Roma) e il direttore generale Cinema del Centre National du Cinéma et de l'Image (Cnci) di Tunisi.



(ANSAmed).