Dante: a Figueres mostra sulla Commedia illustrata da Dalí

MADRID - È stata inaugurata venerdì presso il Teatro Museo Dalí di Figueres (Catalogna) la mostra "La Divina Commedia illustrata da Salvador Dalí'', organizzata in collaborazione con l''Istituto Italiano di Cultura (Iic) di Barcellona e con il patrocinio dell'ambasciata d'Italia a Madrid e del consolato italiano nella città catalana. L'esposizione raccoglie cento acquarelli con cui Dalí ha illustrato l'opera di Dante su commissione del governo italiano negli anni '50, insieme a numerosi disegni ed altre opere preparatorie.



La mostra —si legge in una nota — è stata inaugurata in presenza del console italiano a Barcellona, Emanuele Manzitti, insieme al direttore dell'Iic di Barcellona Lucio Izzo, il presidente della Fondazione Gala-Dalí, Jordi Mercader Mirò, e la direttrice del Teatro Museo Dalí, Montse Aguer.

"Le opere esposte nella splendida sede del Teatro Museo Dalì a Figueres - ha detto Manzitti - sono un invito ad esplorare l'universo di Dante e quello di Dalí, a cogliere i tanti punti di incontro tra il poeta fiorentino e l'artista catalano e a riflettere sui profondi legami che, specialmente sotto il profilo culturale, uniscono Spagna e Italia".