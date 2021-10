Al via 32ma edizione Giornate Cinematografiche di Cartagine All'evento prendono parte 45 Paesi

(ANSA) - TUNISI, 13 OTT - Quarantacinque Paesi, 28 africani e 17 arabi, prenderanno parte alla 32a edizione delle Giornate cinematografiche di Cartagine - Carthage Film Festival (Jcc) che si terrà dal 30 ottobre al 6 novembre 2021. Lo ha annunciato il direttore generale Ridha Behi in una conferenza stampa durante la quale ha presentato le linee principali di questa edizione che vedrà il ritorno di tutte le sezioni del festival e della sua selezione di film in competizione, dopo l'assenza dello scorso anno a causa dell'emergenza sanitaria legata al covid.



L'edizione di quest'anno sarà caratterizzata da una selezione attenta alle nuove tendenze cinematografiche dell'Africa e del mondo arabo, sia eticamente o ideologicamente che in termini di ricerca formale ed estetica. Un posto speciale sarà riservato alla riflessione sul panorama audiovisivo del Sud e sull'impatto della globalizzazione e della rivoluzione digitale sulla produzione e distribuzione dei film tunisini; un'apertura ai margini del pubblico tunisino, sia nelle regioni che nelle istituzioni carcerarie e militari.



La 32a edizione del festival si concentrerà sul cinema del Nord (Belgio) e del Sud (Libia), senza tralasciare uno sguardo alla Francofonia e al suo contributo alla visibilità dei film dei Paesi membri dell'Organizzazione Internazionale della Francofonia (Oif).



La Tunisia sarà presente nei vari concorsi attraverso 14 film.



