Tunisia: Vertice Francofonia Djerba rinviato di un anno 'Per organizzare l 'evento nelle migliori condizioni possibili'

(ANSA) - TUNISI, 13 OTT - I rappresentanti degli Stati membri e dei governi dell'Organizzazione Internazionale della Francofonia (Oif), in una riunione del Consiglio dell'Oif, "hanno raggiunto un consenso sulla necessità di posticipare di un anno il XVIII Vertice della Francofonia" prevista a Djerba in Tunisia a novembre 2021.



L'obiettivo è, secondo un comunicato pubblicato sul sito dell'Organizzazione internazionale della Francofonia, "permettere alla Tunisia di organizzare questo importante evento nelle migliori condizioni possibili. I membri del Consiglio hanno raccomandato di tenere quanto prima una sessione straordinaria della Conferenza ministeriale della Francofonia per convalidare rapidamente questa proposta, aggiunge la nota.



Sotto il tema ''Connettività nella diversità: il vettore digitale di sviluppo e solidarietà nello spazio francofono'', il XVIII Vertice della Francofonia era previsto per il 20 e 21 novembre 2021, sull'isola di Djerba. (ANSA).