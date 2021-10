Mostre: a Belgrado collettiva multimediale 'Over and Above'

BELGRADO - La Drina Gallery, in collaborazione con Aria Art Gallery (Firenze) e Federico Luger Gallery (Milano), presenta la mostra collettiva multimediale OVER AND ABOVE a cura di Nataša Radojević e Jelena Đakonović che si inaugura il 19 ottobre a Belgrado. Il progetto OVER AND ABOVE è realizzato con il supporto di Confindustria Serbia, Diplomacy&Commerce, Istituto Italiano di Cultura di Belgrado ed Express Global. La mostra affianca ventuno artisti italiani e serbo-croati in un dialogo visivo e intellettuale.



I diversi approcci artistici, i temi affrontati, gli stili e gli interventi artistici adottati saranno presentati nelle sale della galleria attraverso l'esposizione di circa 50 opere d'arte, inclusi quadri, sculture, installazioni, video/ologrammi, oggetti, fotografie, tecniche miste, lavori con la carta e ceramica di: Ivan Grubanov, Miloš Todorović, Giuseppe Pietroniro, Alice Ronchi, Igor Eškinja, Michelangelo Bastiani, Federico Luger, Danilo Buccella, Michele Iodice, Mrđan Bajić, Veljko Zejak, Marko Lađušić, Sossio, Angelo Brescianini, Mina Radović, Labotiv (Claire Clelia Baldo & Piero Viti), Olivera Parlić, Radoš Antonijević, Nicole Colombo, Szymon Oltarzewski.



In questo scambio culturale il contrasto iniziale diventa la forza della mostra, piuttosto che la sua debolezza. Le inaspettate e inusuali giustapposizioni invitano il pubblico a scoprire nuovi significati e nuove prospettive, connessioni nascoste e frontiere che guidano al di sopra e al di là, OVER AND ABOVE, appunto. La mostra sarà aperta fino al 10 dicembre e sarà visitabile ogni fine settimana dalle 15 alle 18.