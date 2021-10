Spagna: riprende dopo lockdown il cammino della Ruta Mariana Cinque santuari tra arte e devozione per percorso fino a Pirenei

(ANSAmed) - NAPOLI, 19 OTT - Oltre dodici milioni di turisti l'anno percorrono la Ruta Mariana, un cammino antico sulle tracce della Vergine Maria che parte dalla Spagna, attraversa Andorra e arriva fino in Francia ai piedi dei Pirenei.



Il percorso riprende a pieno ritmo dopo il lockdown per il covid ed è uno dei più famosi del turismo iberico che abbraccia cinque tra i più celebri santuari mariani europei, iniziando dal santuario del Pilar a Saragozza, per poi toccare Torreciudad nella cittadina di Huesca, attraversare il Principato di Andorra dove c'è Meritxell e quindi Barcellona con Montserrat per giungere a Lourdes. E' stato proprio in questo luogo che, nella sacra grotta, la Vergine è apparsa a Bernadette Soubirous con il dono dell'acqua miracolosa. In questo luogo, ogni anno, più di 6 milioni di persone giungono da tutto il mondo per visitare quello che è considerato il "simbolo" di sostegno e di speranza.



L'itinerario richiama turisti, sia credenti che appassionati di bellezze artistiche e dei paesaggi che incorniciano e caratterizzano i santuari, come i Pirenei, che accolgono più di uno di questi luoghi sacri, o il Parco Naturale della montagna di Montserrat, dove si venera 'la Moreneta' e dove i monaci, oltre a prendersi cura del culto della Vergine Maria, portano avanti un grande lavoro di tutela della cultura e dell'arte: nel museo del monastero è possibile ammirare opere di Berruguete, el Greco, Caravaggio, Luca Giordano, Tiepolo. Lo spazio espositivo, è composto da sei collezioni, per un totale di più di 1.300 capolavori, che abbracciano un periodo cronologico molto ampio.



La Ruta può essere percorsa in diversi modi: in treno, a piedi o per alcuni tratti in bicicletta, partendo da uno dei cinque santuari e organizzandosi con programmi personalizzati.



Non esiste un itinerario chiuso, perché percorrere la Ruta non significa che debbano essere visitati i cinque santuari nello stesso tempo: si possono scegliere due o tre mete e il resto magari l'anno successivo. Dal Pilar a Saragozza, dove migliaia di fedeli che arrivano per venerare la Madonna che, secondo un'antichissima tradizione, nel 40 d.C apparve per confortare l'apostolo San Giacomo mentre predicava il Vangelo sulle rive dell'Ebro, lasciandogli come testimonianza una colonna. Anche il santuario de Torreciudad, che si trova nella regione aragonese della Ribagorza, nel corso dei secoli è diventato un luogo d'incontro per migliaia di famiglie e gruppi, ed è inserito nell'elenco dei luoghi più visitati dei Pirenei aragonesi. Il santuario di Meritxell in Andorra, è stato inserito recentemente nella Ruta e qualche anno fa è stato anche riconosciuto da Papa Francesco con il titolo e la dignità di Basilica Minore.



