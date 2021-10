Prix Femina alla scrittrice Clara Dupont-Monod in Francia

PARIGI - Il Prix Femina del romanzo francese è stato assegnato oggi alla scrittrice e giornalista Clara Dupont-Monod per il suo ultimo libro 'S'adapter' (Adattarsi), pubblicato in Francia per l'editore Stock. Mentre il Premio per il romanzo straniero è andato allo scrittore turco Ahmet Altan per 'Madame Hayat', edito da Actes Sud.



Riunita nel Museo Carnavalet di Parigi, recentemente riaperto dopo anni di lavori, la giuria esclusivamente femminile ha scelto Clara Dupont-Monod all'ottavo scrutinio, con sei voti, contro i cinque voti raccolti da Thomas B. Reverdy per 'Climax' (Flammarion). Editrice, scrittrice, giornalista di 48 anni, Dupont-Monod racconta l'arrivo di un bambino disabile in una famiglia composta da altri fratelli. Il Prix Femina per la saggistica è andato ad Annie Cohen-Solal per 'Un étranger nommé Picasso' (Fayard) (Uno straniero chiamato Picasso), che racconta come il maestro spagnolo non abbia mai acquisito la nazionalità francese.



Il Prix Femina è tra i più importanti premi letterari di Francia. Con esso, si apre il tradizionale autunno letterario di Parigi, prima del Prix Médicis, previsto il 26 ottobre, il Grand Prix du roman dell'Académie française previsto giovedì 28 ottobre e infine il più importante di tutti, il Prix Goncourt e poi Renaudot, previsto per il 3 novembre.