Siria: muore a Damasco celebre cantante Sabah Fakhri Aveva segnato un record, cantando per 10 ore di seguito nel 1968

(ANSAMed) - BEIRUT, 02 NOV - Il celebre cantante siriano Sabah Fakhri, simbolo della musica di Aleppo e noto in tutto il mondo arabo, si è spento oggi a Damasco all'età di 88 anni. Lo rendono noto i suoi familiari citati da media siriani.



Il figlio Anas Fakhri ha affermato che il padre è morto per un arresto cardiaco. Fakhri era famoso, tra l'altro, per le sue interpretazioni di musica tradizionale aleppina e andalusa e l'arrangiamento di poesie classiche e moderne.



Suo un record canoro passato alla storia: esser riuscito a cantare ininterrottamente per dieci ore durante una tournée in Sud America nel 1968. (ANSAMed).