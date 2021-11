Spagna: il museo Reina Sofía di Madrid si rinnova

MADRID - Una collezione permanente "riordinata" e "ampliata", in un percorso che adesso propone opere risalenti a un periodo compreso tra il 1881 al 2021, grazie anche all'apertura di nuove sale: è la novità presentata dal museo Reina Sofía di Madrid, una delle principali attrazioni culturali della capitale spagnola.



Composto da circa 2.000 opere, di cui il 70% viene esposto per la prima volta, il nuovo percorso espositivo permette così di trattare "nuovi temi, come la condizione contemporanea dell'emigrazione, il colonialismo, l'ecologia, il movimento 15-M o l'identità di genere", spiega il museo madrileno un comunicato.



La collezione rinnovata sarà aperta al pubblico a partire da domani. Per questa prima giornata, l'ingresso sarà gratuito. Tra le opere più celebri custodite nel Reina Sofía c'è Guernica, capolavoro di Pablo Picasso.