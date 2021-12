Teatro: inedito Rigoletto di Zeffirelli apre stagione Oman

FIRENZE - Debutto mondiale, al Royal Opera House Muscat in Oman, del Rigoletto di Giuseppe Verdi con le scenografie rimaste finora inedite del regista e scenografo fiorentino Franco Zeffirelli: l'opera andrà in scena il 20 gennaio 2022 in occasione dell'inaugurazione della decima stagione del teatro. Il lancio della stagione, si spiega in una nota, comprenderà anche una mostra sulla vita e il lavoro del regista teatrale, che sarà allestita alla Royal Opera House of Musical Arts (il secondo teatro del polo culturale omanita) dal 16 gennaio al 20 marzo.



La nuova produzione del Rigoletto è curata dalla Royal Opera House Muscat, in coproduzione con Fondazione Arena di Verona e con il Lithuanian National Opera and Ballet Theatre. Zeffirelli, si ricorda nella nota, ha ricoperto un importante ruolo fin dall'inizio della storia della Royal Opera House Muscat, ovvero dall'inaugurazione del teatro con la Turandot del 2011. La nuova produzione vedrà la partecipazione di Leo Nucci, nel ruolo di Rigoletto. Tra gli interpreti principali anche Dmitry Korchak nel ruolo del Duca di Mantova e Giuliana Gianfaldoni nel ruolo di Gilda. L'opera sarà diretta da Jan Latham-Koenig con la partecipazione dell'Orchestra e Coro della Fondazione Arena di Verona "La Royal Opera House Muscat - commenta il direttore generale Umberto Fanni - è orgogliosa di annunciare la prima mondiale di Rigoletto di Giuseppe Verdi con la regia di Franco Zeffirelli.



Nel compiere un decennio di attività, ricco di strepitosi successi di pubblico e critica, a partire dell'inaugurazione dell'ottobre 2011 con la splendida produzione di Turandot di Giacomo Puccini sempre a firma di Zeffirelli, l'evento di apertura della stagione 2022 celebra uno dei più importanti registi d'opera che il mondo ha avuto il privilegio di apprezzare e un artista con il quale l'Oman ha stretto un forte legame di amicizia".