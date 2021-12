A Guterres la Lampada della pace in streaming da Assisi

PERUGIA - La consegna della Lampada della pace al segretario generale dell'Onu, prevista per sabato 18 dicembre alle 12.45 nella chiesa superiore della Basilica di San Francesco d'Assisi, avverrà in collegamento da New York.



António Guterres - riferisce il Sacro convento - è stato in contatto con persone risultate positive al Covid-19 all'inizio di questa settimana e come misura precauzionale, in accordo con il medico, ha deciso di partecipare in streaming alla cerimonia. Guterres è risultato negativo al virus.



Pertanto, il Segretario Onu e il Re Abdullah II di Giordania saranno collegati in remoto con Assisi. A ritirare fisicamente la Lampada della pace ci sarà, invece, il direttore generale della Fao, Qu Dongyu. L'evento verrà trasmesso in streaming sul sito sanfrancesco.org. La cerimonia si terrà a margine della registrazione del 36/o Concerto di Natale che verrà trasmesso su Rai1 sabato 25 dicembre alle 12.30 in eurovisione dopo il messaggio Urbi et Orbi del Papa. Saranno presenti tra gli altri: il ministro dell'Economia e delle Finanze, Daniele Franco, che rappresenterà il Governo italiano, e il presidente della Conferenza episcopale italiana, cardinale Gualtiero Bassetti. Il concerto diretto dal maestro William Eddins vedrà la partecipazione di uno dei violoncellisti più noti al mondo, Stjepan Hauser, e del tenore Roberto Alagna. Ad accompagnare gli artisti sarà l'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai con il coro "I piccoli musici" guidato dal maestro Mario Mora.