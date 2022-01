Expo Dubai: di scena la mobilità del futuro Le tecnologie più innovative alla Travel week

(ANSAmed) - ROMA, 10 GEN - È cominciata all'Expo di Dubai la prima settimana tematica del 2022, la sesta dall'inizio dell'evento. È dedicata ai Viaggi e alla Connettività. Il tema è quanto mai sensibile dato l'attuale incremento di casi da Covid che si registrano anche a Dubai. Quali sono i nuovi approcci alla mobilità nel pianeta, in uno dei momenti più critici per questo settore? Il tema della 'Mobilità' in questa settimana dedicata al Viaggio e della Connettività, fondamentale nella costruzione di un mondo migliore, è stato affrontato dai vari padiglioni in vari modi e con diversi appuntamenti. Comune denominatore però è stato il tema della tecnologia.



Al Padiglione della Svizzera hanno presentato MagRail, che permette l'aggiornamento delle attuali reti ferroviarie alla iper-velocità da hyperloop.



Al Padiglione di DP World, partner di Expo, è stata presentata un altra soluzione di mobilità innovativa come Cargospeed, un sistema di consegna rapida, sostenibile ed efficiente delle merci, in tutto il mondo.



Al Padiglione della Spagna è stato presentato Zeleros, un altro sistema di mobilità iper-veloce, che potrebbe assomigliare ad una metropolitana, ma globale, completamente elettrico, che funziona a combustibili fossili, più sicuro contro le intemperie, più efficiente degli aerei per le stesse rotte; nonché completamente elettrico. Al padiglione del Belgio si possono scoprire nuovi sistemi di mobilità intelligente, così come nel Padiglione della Korea, che attraverso un innovativo sistema di realtà aumentata mostra diverse soluzioni di mobilità nello spazio e nell'ambiente. Al Padiglione della Slovacchia c'è l'autovettura alimentata a idrogeno, considerato il carburante del futuro.



Il Padiglione dell'Estonia mostra soluzioni elettroniche e digitali innovative per muoversi. Al Padiglione del Regno Unito si possono esplorare modi innovativi di comunicare con l'intelligenza artificiale. Il Padiglione della Bielorussia presenta un'installazione interattiva 'Tree of Mind' e infine al Padiglione della Cina si può sperimentare la potenza del 5G applicata alla mobilità. (ANSAmed).