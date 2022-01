Mascagny Academy da Livorno apre a ricerca cantanti all'estero Esami in Spagna, Portogallo e Turchia per nuovi allievi scuola

(ANSAmed) - NAPOLI, 31 GEN - Aprire all'estero la ricerca di nuovi talenti per la Mascagny Academy, che guarda da Livorno al futuro della musica italiana.



E' questo uno dei soggetti di trama della nuova operazione del Dipartimento Mascagni, istituito in seno alla Fondazione Teatro Goldoni, che lancia due attività che hanno lo scopo di valorizzare, riscoprire ed approfondire la produzione Mascagnana: Il "I° Concorso Internazionale Voci Mascagnane" e la seconda edizione della Mascagni Academy.



Grande novità di questa edizione saranno le audizioni che si svolgeranno non solo a Livorno, ma anche in quattro città europee, andando a confermare lo spirito internazionale che contraddistingue il progetto Mascagni Academy.



La prima sarà in Spagna, il prossimo 8 febbraio all'Istituto Italiano di Cultura di Madrid; si prosegue il 21 febbraio in Romania, presso il Teatrul National Cluj-Napoca di Cluj, mentre il 2 marzo sarà la volta di Coimbra in Portogallo, presso l'Orquestra Clássica do Centro; il 15 marzo invece le audizioni si terranno a Istanbul in Turchia, all'Istituto Italiano di Cultura; infine il 20 aprile al Teatro Goldoni di Livorno.



"Il concorso Voci Mascagnane - sottolinea il direttore artistico Marco Voleri - è una competizione che si caratterizza per la presenza, all'interno della commissione giudicatrice, di sovrintendenti e direttori artistici di importanti teatri d'opera, in modo da offrire ai candidati non solo la possibilità di competere in un concorso a premi, ma anche quella di sostenere vere e proprie audizioni ad alto livello. La ricerca di un particolare tipo di talento vocale e interpretativo, atto ad affrontare il grande repertorio mascagnano - ha proseguito -, è il requisito imprescindibile di questo concorso, il quale non poteva essere realizzato che a Livorno, territorio mascagnano per definizione. Sono molto soddisfatto anche di continuare il percorso formativo della Mascagni Academy, accademia di alto perfezionamento per cantanti lirici finalizzata all'approfondimento del repertorio operistico di Pietro Mascagni e del filone del teatro musicale verista della cosiddetta Giovane Scuola Italiana. Un'occasione unica per cantanti lirici di tutto il mondo, che potranno venire a Livorno a studiare".



Il primo appuntamento del Concorso Internazionale Voci Mascagnane si svolgerà dal 3 al 5 febbraio a La Goldonetta.



(ANSAmed).