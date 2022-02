A Dubai apre il 'Museo Nazionale del Futuro'

NAPOLI - Apre il 22 febbraio il grande Museo del Futuro di Dubai, uno dei nuovi luoghi culturali più attesi della capitale emiratina e "il più bel edificio sulla Terra", come lo ha definito orgoglioso il vicepresidente di Dubai Mohammed bin Rashid, nell'annunciare la data dell'inaugurazione.

Il museo, spiega il quotidiano online The National, apre nel centro di Dubai ed è già stato inserto nella lista più belli 14 musei del pianeta, pubblicata a luglio dal National Geographic, insieme allo Shanghai Museum of Astronomy in Cina, al Museo Nazionle della storia dell'Africa negli Usa a Washington e del Guggenheim Bilbao Museum in Spagna.

Il nuovo edificio dell'arte contemporanea a Dubai si sviluppa su 30.000 metri quadrati in una struttura alta 77 metri. Un grande spazio che sarà anche sede di un centro di ricerca con laboratori e classi per l'arte, oltre a un centro di tecnologia per godersi il museo. Due i ponti per collegare la città all'edificio, il primo parte dalla Jumeirah Emirates Towers, lunga 69 metri mentre il secondo, lungo 212 metri, lo unisce alla stazione della metropolitana.

Il Museo del Futuro di Dubai sarà alimentato da 4.000 megawatts di energia solare prodotta da una stazione di fotovoltaico connessa all'edificio che è anche circondato da un parco. Il museo è l'incubatore dell'arte, attraendo gli inventori più brillanti e gli imprenditori che aprono la finestra al futuro per il pubblico generale.