Arte: Spagna, collezione Carmen Thyssen affittata per 15 anni

(ANSAmed) - MADRID, 09 FEB - È stato firmato a Madrid un accordo per l'affitto da parte dello Stato spagnolo della collezione pittorica Carmen Thyssen, al termine di una lunga fase di negoziati con la proprietaria della stessa (la collezionista Carmen Cervera, moglie del defunto barone Hans Heinrich von Thyssen-Bornemisza). Parte delle opere che ne fanno parte potra così rimanere esposta per i prossimi 15 anni nel museo madrileno Thyssen Bornemisza (uno dei più prestigiosi di Spagna), la cui collezione principale è composta dai quadri comprati dallo Stato al barone Thyssen nel 1993.



Con l'accordo siglato oggi dal ministro della Cultura Miquel Iceta e da Carmen Cervera, spiega la stampa iberica, si chiude una vicenda rimasta aperta per anni, dopo la scadenza dei termini per i quali la collezione veniva concessa in prestito gratuito alla Spagna. Una lunga fase di negoziati che ha visti coinvolti dieci ministri della Cultura, di governi sia progressisti sia conservatori (tra loro c'è anche il popolare Mariano Rajoy, che fu poi premier).



Tra le opere che fanno parte della collezione Carmen Thyssen c'è il quadro 'Mata Mua' di Paul Gauguin, considerato una delle opere più significative del pittore francese, che Cervera aveva fatto portare via dal museo Thyssen nel 2020, in piena fase di trattative con lo Stato.



L'atto di firma del nuovo accordo, in virtù del quale la Spagna sborserà circa 97,5 milioni di euro, è avvenuto proprio con il 'Mata Mua' esposto sullo sfondo.



Il museo Thyssen-Bornemisza, un'istituzione culturale pubblica, conserva quasi 1.000 opere di artisti come Duccio, Van Eyck, Durero, Caravaggio, Rembrandt, Canaletto, Monet, Degas, Morisot, Van Gogh, Gauguin, Kirchner, Mondrian, O'Keeffe o Hopper.



(ANSAmed).