Sbarcano in Italia i fumetti di Handala, eroe lotta palestinese Prima uscita di Naji al-Ali, ucciso 35 anni fa a Londra

(di Francesco Tedesco) (ANSAmed) - NAPOLI, 21 FEB - Handala, bambino girato di spalle disegnato dal fumettista palestinese Naji al-Ali, è diventato col tempo un simbolo della lotta per la liberazione della Palestina e ora sbarca anche in Italia, dove l'editore Marotta&Cafiero pubblica 'Handala, un bambino in Palestina', di Naji al-Ali considerato il più grande vignettista della storia della Palestina, ucciso 35 anni fa. Il volume esce domani, martedì 22 febbraio e per la prima volta in Italia il libro di fumetti racconta l'orrore, la resistenza e la sofferenza del popolo palestinese.



"Fu in Kuwait, dove sentiva di star 'scivolando in una vita di lussi', che disegnò per la prima volta Handala, il quale, per dirla con al-Ali, 'rappresenta il palestinese onesto che farà sempre parte dell'immaginario comune'", scrive nella prefazione il giornalista e fumettista naturalizzato americano, Joe Sacco.



I suoi disegni avevano uno scopo ben preciso: "Il mio lavoro - spiegava Naji al-Ali - era dar voce al popolo, alla mia gente che sta nei campi, in Egitto, in Algeria, gli arabi sparsi in tutta la regione che hanno ben pochi mezzi per esprimere i propri punti di vista".



"A 35 anni dall'uccisione di Naji al-Ali, pubblichiamo per la prima volta in Italia Handala - un bambino in Palestina, un'opera unica che con semplicità e chiarezza narra un pezzo di storia dal punto di vista palestinese", spiega il direttore editoriale della Marotta&Cafiero, Rosario Esposito La Rossa.



"Un'artista - prosegue La Rossa - che, grazie al personaggio di Handala, un bambino di 10 anni ritratto sempre di spalle mentre guarda ciò che accade sulla terra - dà voce ai poveri e agli oppressi. Un libro potente nei contenuti e che abbiamo il piacere e il dovere di pubblicare, proprio per dar ancora voce al popolo palestinese. Naji al-Ali per il suo impegno è stato ucciso a Londra ma grazie a questa pubblicazione, le matite spezzate colorano ancora".



Durante la sua carriera, spiegano nella nota di diffusione del volume, Al-Ali ha criticato l'occupazione israeliana, il governo palestinese e i regimi arabi. Ha fatto della sua matita una spada, realizzando oltre quarantamila vignette. Naji al-Ali è l'esempio di come una vignetta di pochi centimetri quadri possa servire più di un'intifada per fermare l'occupazione e scostare il velo di menzogna che ricopre la Palestina.



Il libro verrà presentato in collaborazione con il Centro culturale Handala Ali a Napoli giovedì 24 febbraio alle ore 16 al Caffè Arabo, Piazza Vincenzo Bellini 74-62, con aperitivo letterario dedicato alla cultura e con prodotti palestinesi.



(ANSAmed).