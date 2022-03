Lanciata un'app per girare da soli nella Medina di Tunisi Door Wahdek è una guida digitale per scoprire luoghi noti e non

(ANSA) - TUNISI, 03 MAR - Collectif Créatif Tunis e Tfanen - Creative Tunisia hanno lanciato su Apple Store e Google Play un'app per tour autoguidati nella Medina e nel centro di Tunisi.



Sarà così possibile districarsi più facilmente da soli tra i caratteristici dedali del cuore di Tunisi, dichiarati Patrimonio dell'Umanità Unesco nel 1979 accompagnati da una sorta di guida digitale.



'Door Wahdek' (gira da solo) è infatti un'app che offre un'esperienza urbana alternativa nella Medina. Si tratta di un progetto curato da un team di professionisti urbani e produttori culturali radicati nel lavoro di comunità nella Medina, quindi, in una dinamica di digitalizzazione della città e delle sue componenti, con l'idea di reinventare l'andare in giro per le strade, che completa numerose iniziative che mettono in luce la Medina e il patrimonio culturale di Tunisi. L'app offre un tour guidato e alternativo con l'obiettivo di enfatizzare diversi siti noti e meno noti nella Medina di Tunisi. Per il 4 e 5 marzo sono previsti due tour urbani autoguidati nella Medina. Saranno assistiti da un'esperto al fine di avviare il vasto pubblico interessato all'uso dell'applicazione. I percorsi saranno inoltre scanditi da pause gourmet e degustazioni di vari piatti tipici.



Tfanen-Creative Tunisia è un progetto a supporto del settore culturale lanciato a giugno 2016 e finanziato dall'Unione europea nell'ambito del Programma di supporto al settore culturale in Tunisia (Pact) del ministero tunisino degli Affari culturali. Il progetto è una collaborazione con la rete Eunic (National Cultural Institutes of the European Union), implementata dal British Council che mira a promuovere la diversità culturale tunisina e l'accesso alla cultura, a livello locale, nazionale e internazionale, sostenere la libertà di espressione e creazione, in particolare delle giovani generazioni, e incoraggiare la professionalizzazione delle professioni culturali. (ANSA).