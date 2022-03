Portogallo: è morto Jorge Silva Melo, stella del teatro

LISBONA - Il Portogallo piange la morte di Jorge Silva Melo, una delle personalità più conosciute e amate nel mondo del teatro e del cinema. Scenografo, drammaturgo, scrittore, traduttore e critico, Silva Melo è morto a 73 anni, ricoverato per una malattia oncologica presso l'Hospital da Luz di Lisbona.



Silva Melo è stato co-fondatore del Teatro da Cornucópia e della compagnia Artistas Unidos di cui è stato direttore artistico. Ha realizzato lungometraggi per il cinema, spettacoli teatrali, e lavorato agli adattamenti di opere di autori internazionali tra cui diversi italiani, Carlo Goldoni, Luigi Pirandello, Michelangelo Antonioni e Pier Paolo Pasolini. Nel 2008 è stato insignito dall'allora presidente della Repubblica Giorgio Napolitano il titolo di Grande Ufficiale dell'Ordine della Stella (al tempo ancora Stella della Solidarietà italiana), proprio per il suo contributo nella diffusione della cultura italiana all'estero.



"Nessuno come lui ha scritto di attori portoghesi ancora poco conosciuti, o di attori portoghesi che avevamo dimenticato, nessuno come lui ha ricordato i vecchi tempi che non erano nostalgici, ma di azione e di speranza", ha scritto il presidente portoghese Marcelo Rebelo de Sousa in una nota ufficiale. "Ha trascorso tutta la vita fedele a questo obiettivo, tra impazienza, commozione e disincanto. Gli rendo un sentito omaggio", ha aggiunto.