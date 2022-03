Cinema: Marocco, torna il Fifm dopo due anni di assenza

RABAT - Torna a Marrakech il Festival internazionale del film. Gli organizzatori hanno comunicato le date del prossimo appuntamento, previsto dall'11 al 19 novembre.



Per la 19ma edizione, dopo due anni di stop dovuto alla pandemia, si attende un ritorno con grandi star della filmografia mondiale. L'ultima edizione, quella del 2019 s'era conclusa con la consegna dell'Etoile d'Or al film colombiano "Valley of Souls" di Nicolas Rincòn Gille, da parte della presidentessa di giuria, l'attrice Tilda Swinton.



L'appuntamento del Fifm che di solito cadeva a dicembre, quest'anno è anticipato di un mese per evitare sovrapposizioni con altri importanti eventi dedicati al cinema che avranno luogo in nord Africa, in dicembre, quali il Saudi's Red See International Film festival, previsto dall'1 al 10 dicembre.